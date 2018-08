Dieven stelen voor 1500 euro aan spullen van voedselbank

Via het distributiecentrum worden veertien voedselbanken bevoorraad. | Foto: Voedselbank Haaglanden

DEN HAAG - Inbrekers hebben bij het distributiecentrum van de Voedselbank Haaglanden voor ongeveer 1500 euro aan persoonlijke verzorgingsspullen gestolen. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, vertellen medewerkers van de voedselbank donderdag.

De relatief kostbare verzorgingsmiddelen, zoals tandpasta en shampoo, waren opgeslagen in een container op het terrein aan de Boomaweg in Den Haag. Via dit distributiecentrum worden wekelijks veertien voedselbanken bevoorraad. De inbrekers hebben een hek geforceerd en containers opengebroken.

Het bestuur van de Voedselbank Haaglanden vindt het 'heel wrang' dat deze spullen, bedoeld voor gezinnen die onder de armoedegrens leven, zijn gestolen. 'Persoonlijke verzorgingspakketten zitten maar zelden in het wekelijkse voedselpakket en zijn zeer gewild onder de cliënten.' Op dit moment doen 1679 huishoudens een beroep op deze middelen, aldus de organisatie. Er is aangifte gedaan bij de politie.

