Werkstraf voor bekladden Joods monument

DEN HAAG - De 23-jarige Haastrechter Jordi A. is donderdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot twintig uur werkstraf omdat hij in april het Joods monument op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag bekladde met een stift. Hoewel hij niet meewerkte aan het laatste onderzoek naar zijn geestestoestand, zijn er volgens de rechtbank aanwijzingen voor psychotische en autistische stoornissen.

De man verklaarde dat zijn actie niet per se tegen het Joods monument gericht was. Hij had zomaar een object uitgekozen, waardoor het ook een schoolgebouw of iets anders had kunnen zijn. Hij stifte met een oranje markeerstift een soort kruis op het monument.

Het motief voor de volgens hemzelf 'extraverte actie' bleef onduidelijk. Hij had niet de bedoeling om iemand of een groepering te beledigen, zei hij. Maar dat maakt de bekladding van een dergelijk monument 'niet minder laakbaar', vindt de rechtbank.



Eerder veroordeeld

De Haastrechter was al eerder voor een soortgelijk delict veroordeeld. Ook werd hij in mei nog veroordeeld voor een winkeldiefstal. Hij weigert zich te laten behandelen of te laten begeleiden door de reclassering. De rechtbank koos daarom voor een kale onvoorwaardelijke werkstraf. Maar die werkstraf hoeft de Haastrechter niet meer uit te voeren, want hij zat al een maand in voorarrest.

Er was een maand gevangenisstraf geëist door het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.