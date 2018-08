Werkzaamheden A4 knooppunt Ypenburg uitgesteld

DEN HAAG - De wegwerkzaamheden op de A4 bij knooppunt Ypenburg richting Rotterdam die voor komend weekend waren gepland, zijn uitgesteld vanwege het slechte weer dat verwacht wordt. Het werk wordt daarom uitgevoerd in het weekend van 28 tot en met 30 september.

De afgelopen vijf weken weken is de A4 ter hoogte van knooppunt Ypenburg meerdere malen afgesloten. Dat is nodig om viaducten over de Rotterdamsebaan in de snelweg aan te leggen. Er zijn inmiddels twee grote dekconstructies geplaatst.

Komend weekend zou de laatste asfaltlaag worden aangebracht. Maar er wordt veel neerslag verwacht, waardoor de kans bestaat dat de kwaliteit van het asfalt onvoldoende is. Daarom worden de werkzaamheden uitgesteld naar het laatste weekend van september. De werkzaamheden beginnen de 28ste om 21.00 uur en moeten de 30ste om 11.00 uur klaar zijn.

