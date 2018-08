Bewoners terrein Delft Instruments eisen hervatting bodemonderzoek

DELFT - 'Meten is weten', zei een bewoner van de Jan Verkoljestraat in Delft bij de Raad van State donderdagmiddag. Hij refereerde naar de onzekerheid rond de restverontreiniging in bodem en grondwater onder de woningen die op het voormalige bedrijfsterrein van Delft Instruments zijn gebouwd. Tot onvrede van de bewoners zijn de metingen naar de bodem- en waterkwaliteit daar gestopt.

Een groot aantal bewoners op het voormalige bedrijfsterrein van de optische instrumentenfabriek De Oude Delft en Delft Instruments vroeg donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag om hervatting van de monitoring van de bodem en het grondwater onder de woonbuurt. Die monitoring is zo'n drie jaar geleden door de gemeente Delft en Delft Instruments (DI) Holding BV gestaakt.

Want door eerdere biologische saneringsmaatregelen zouden de giftige gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem grotendeels zijn afgebroken en onschadelijk gemaakt. De provincie Zuid-Holland stemde in met het saneringsverslag en accepteerde het staken van de bodem- en grondwatermonitoring.



Bewoners hebben twijfels

De bewoners twijfelen echter of de bodemverontreiniging afneemt en uiteindelijk bijna geheel verdwijnt. Zij vinden het ongelooflijk dat de gemeente en de DI-Holding geen metingen meer willen verrichten en hopen dat de Raad van State een hervatting van de monitoring voorschrijft. Volgens bewoner Hielke Zijlstra is het helemaal niet zo ingewikkeld: 'Wij willen alleen zekerheid. Sla een paar peilbuizen en meet nog een paar jaar de bodem- en waterkwaliteit in de buurt.'

Een andere bewoonster snapt ook niet waarom de stekker uit het monitoringsplan is getrokken. 'Waar zijn ze bang voor, waarom willen ze niet in onze kruipruimtes meten als ze zo zeker zijn dat er geen gevaar meer is? Wij weten niet of er nog giftige koolwaterstoffen door uitdamping in onze woningen of via de kunststofleidingen in ons drinkwater terecht komen', zei zij tijdens de rechtszaak.



Emotionele benadering

De Raad van State wilde van DI-bodemdeskundige Jaap de Rijke weten waarom metingen niet meer noodzakelijk zijn. Volgens De Rijke is een paar jaar geleden na ruim vijftien jaar van saneringen al vastgesteld dat er alleen nog wat restverontreinigingen zijn. Die zullen de komende jaren door bio-organische processen verder worden afgebroken. 'Bovendien is er geen enkele kans op uitdamping want het grondwater stroomt daar van boven naar beneden.'

De Raad van State toonde tijdens de zitting begrip voor de soms emotionele bezwaren van de bewoners die door de onzekerheid rond de restverontreinigingen voor hun gezondheid en die van hun kinderen vrezen. DI-Holding-directeur Mark Dekker vroeg om een minder emotionele benadering: 'Het is de afgelopen jaren vooral veel emotie en weinig ratio bij de bewoners. Wij hebben al zo vaak extra maatregelen en metingen gedaan die strikt genomen niet nodig waren. Maar het is nooit genoeg.'



Extra kosten

Bodemdeskundige De Rijke merkte op dat een paar jaar extra monitoren niet meer dan een paar duizend euro hoeft te kosten. Maar waarom de gemeente, DI-Holding en de provincie dat niet gedaan hebben bleef onduidelijk. Want alle rechtszaken kosten intussen een veelvoud van die aanvullende monitoringskosten, erkende ook De Rijke.

De uitspraak volgt binnen enkele weken.