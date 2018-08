Wat speelde zich af tijdens de vermissing van Nsimire? 'Het onderzoek begint nu pas'

DEN HAAG - Met de aanhouding van de 33-jarige Hagenaar woensdagavond en Nsimire die veilig is, hoopt de politie er nu achter te komen wat er precies is gebeurd met het 14-jarige meisje in de tijd dat zij vermist was. Nsimire kwam op 27 juli niet meer thuis, om bijna een maand later op woensdagmiddag rond het middaguur in de armen van agenten te lopen.

Rond 19.00 uur diezelfde avond kon een man worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij het meisje onderdak heeft gegeven tijdens haar vermissing, in juridische termen: 'onttrekken aan het ouderlijk gezag.'

Als de verdachte terugkomt van zijn werk wordt hij opgewacht door de politie. 'Hij heeft een baan in de bouw', vertellen buurtbewoners die hem kennen en de aanhouding hebben gezien. 'Er stonden wel twintig of dertig politiemensen in de straat', vertelt een winkelier. Volgens een ander wachtten ze al de hele dag op de man. 'Ze zijn zelfs binnen in zijn huis geweest.'



Aanhouding gefilmd

De man wordt aangehouden door agenten in burger. Omstanders filmen de aanhouding vanuit een kapsalon aan de overkant.

Een buurtbewoner omschrijft de Hagenaar als een normale rustige jongen. 'Het is geen kwaaie, geen crimineel'. Hij denkt dat hij het meisje alleen onderdak heeft aangeboden toen hij haar 's nachts alleen over straat zag lopen. De politie onderzoekt de precieze rol van de man nog.



Veel vragen

Ook proberen ze er nu achter te komen wat de relatie van de twee was, of en hoe ze elkaar kenden: 'Veel vragen zijn voor ons ook nog onbeantwoord', vertelt politiewoordvoerder Bobby Markus. Dat moet duidelijk worden door het verhoor van de verdachte en gesprekken met Nsimire. 'Nu begint eigenlijk pas het onderzoek naar wat er precies die 3,5 week dat zij vermist is geweest is gebeurd.'

De politie weet niet of Nsimire al die tijd bij de verdachte is geweest: 'Het kan ook zo maar zijn dat ze op meerdere locaties is geweest, we onderzoek alle scenario's.



Familie opgelucht

De familie is opgelucht dat Nsimire weer veilig is. Haar vader heeft slapeloze nachten gehad nadat zijn dochter verdween, vertelt een zus van Nsimire donderdag. 'Hij heeft tranen van geluk gehuild toen ze weer terecht was'. Nsimire is nog niet thuis bij haar familie.

Ze wordt gehoord door de politie. Dat gebeurt met veel geduld en in alle rust, vertelt een woordvoerder. 'Ze wordt goed in de gaten gehouden, deskundigen gaan met haar het gesprek aan en die zorgen er voor dat zij de zorg krijgt die ze nodig heeft', zegt de woordvoerder.

De zus weet niet wanneer Nsimire weer naar huis komt. Ook de politie kon daar donderdag niks over zeggen.



Ieder spoor ontbrak

Sinds vrijdag 27 juli werd het meisje vermist. Ze kwam die dag niet op het afgesproken tijdstip thuis en haar familie kon haar niet bereiken. Op zaterdag 28 juli werd ze voor het laatst gezien.