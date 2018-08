Verdachten neersteken Zoetermeerse advocate blijven vastzitten

De advocate werd aangevallen in haar kantoor op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Opnieuw weigert de Haagse rechtbank verdachten van de aanslag vorig jaar op een Zoetermeerse advocate te laten gaan. Een maand geleden kreeg een van hen al te horen dat hij in de cel moest blijven. Donderdag had de rechter dezelfde boodschap voor de twee andere verdachten.

In september vorig jaar werd een 38-jarige advocaat in haar kantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer in haar gezicht gestoken door een bezoeker van het juridische spreekuur. De vrouw liep een slagaderlijke bloeding op en hield een litteken over aan het incident.

De man die ervan wordt verdacht haar in haar gezicht te hebben gestoken, is nog voortvluchtig. Maar de politie hield enkele maanden geleden wel drie Amsterdamse mannen aan voor betrokkenheid bij de steekpartij. Donderdag vroegen de advocaten van twee van hen om opheffing van het voorarrest.



'Geen kwade bedoelingen'

Volgens de advocaten is het bewijs om hun cliënten langer vast te houden, te mager. 'Er is langdurig en intensief onderzoek gedaan, maar er zijn geen aanwijzingen van zijn betrokkenheid', zei de advocaat van een van hen. De 22-jarige man uit Amsterdam zou als snorder - een illegale taxichauffeur - de andere verdachten van Amsterdam naar Zoetermeer gereden hebben. Volgens de advocaat wist hij niets van hun kwade bedoelingen.

De advocaat van de andere verdachte vond ook dat er geen bewijs is. Deze 21-jarige man uit Amsterdam zat op het tijdstip van de steekpartij in de trein van Zoetermeer naar Den Haag, aldus de raadsman. 'Er zijn geen vingerafdrukken van mijn cliënt gevonden, geen DNA. De twee getuigen hebben hem niet herkend.'



Hoofdverdachte nog voortvluchtig

De rechtbank besloot donderdag dat de twee verdachten betrokken zouden kunnen zijn bij de steekpartij. Daarom blijven zij vastzitten. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.

De identiteit van de voortvluchtige hoofdverdachte is nog onbekend. De officier van justitie wilde donderdag bij de rechtbank niets zeggen over het onderzoek. Het OM beschouwt de aanslag op de Zoetermeerse advocate als een moordpoging.

