West Wekker: lerarentekort in het basisonderwijs en test maanwagen Foto: ANP/bewerking Omroep West

REGIO - Goedemorgen! De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat de scholen weer beginnen. Maar zijn er eigenlijk wel genoeg leraren voor het nieuwe schooljaar? Verder in de West Wekker: de TU Delft test of hun maanwagen klaar is voor een reis naar de maan en de rechtbank doet uitspraak in de zaak van een vrouw die vorig jaar werd gedrogeerd en daarna beroofd.

Wat kun je vandaag verwachten? De zomervakantie is bijna voorbij en maandag beginnen de scholen weer. De PO-raad vreest grote problemen bij de start van het nieuwe schooljaar voor basisscholen, vanwege een dreigend lerarentekort. Wat is de status bij scholen in onze regio? We gaan langs bij een school in het Westland en Den Haag.

De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak van een Haagse vrouw die in september vorig jaar werd gedrogeerd. In bewusteloze toestand werden haar portomonnee, mobieltje en sleutelbos gestolen. Met die sleutels maakte de verdachte haar huis open, waar hij vervolgens seksspeeltjes en ondergoed van de vrouw meenam.

Is de maanwagen van studenten ruimtevaarttechniek van de TU Delft er klaar voor? Kan het naar de maan, om daar in veertien dagen over het maanoppervlak te rijden en daar de boel te verkennen? Dat wordt vandaag duidelijk, als de wagen getest wordt op de TU Delft.





Beeld: MeteoGroup Het weer : het wordt vandaag wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.





De documentaire 'Hundertwasser in ons Groene Hart' geeft een bijzonder kijkje in het leven van de bewoners van woon- en werkgemeenschap Swetterhage in Zoeterwoude. Misschien wel het laatste Hundertwassergebouw wereldwijd, hier in onze regio. Documentairemaakster Annabel van Gageldonk en een van de bewoners, zijn vanmiddag te gast in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

Vandaag gaat de Uitmarkt van start: hét startsein van het Nederlandse culturele seizoen. In de hoofdstad wordt drie dagen lang groots uitgepakt met drie dagen muziek, cabaret, dans en meer. In totaal zijn er zo'n vierhonderd optredens van bekende en minder bekende artiesten.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. We wensen je een fijne vrijdag!