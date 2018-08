Knal gehoord bij ruzie in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een ruzie in de Argostraat in Alphen aan den Rijn zijn twee mannen op de vlucht geslagen. Omwonenden dachten een knal te horen en sloegen daarom alarm.

De politie zette de straat af om onderzoek te doen. 'Maar we hebben niks gevonden', laat een woordvoerder van de politie weten.

Een persoon is opgepakt omdat de auto waarin hij reed voldeed aan de beschrijving van getuigen. 'Het is nog niet bekend of deze persoon iets te maken heeft met de ruzie. Dat wordt nog onderzocht.'





