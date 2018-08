Kiki Bertens start US Open tegen Kristyna Pliskova

WATERINGEN - Tennister Kiki Bertens begint de US Open tegen de Tsjechische Kristyna Pliskova. De 26-jarige Wateringse is als dertiende geplaatst op het Amerikaanse Grand Slamtoernooi. In de tweelingzus van topspeelster Karolina Pliskova treft Bertens de nummer 96 van de wereld.

Bertens kwam nog niet verder dan de tweede ronde op de US Open. Mocht ze de vierde ronde halen dan treft de Nederlandse mogelijk de als tweede geplaatste Caroline Wozniacki. De Deense mondiale nummer twee begint in New York tegen Samantha Stosur. De 34-jarige Australische won de US Open in 2011.

Robin Haase begint in New York tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. Haase speelde nog niet eerder tegen de 23-jarige Amerikaan die op de 79ste plaats van de wereldranglijst staat. Haase is de nummer 48.

