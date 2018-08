Zwanen verdwenen uit Haagse wijk Ypenburg

DEN HAAG - In de Haagse wijk Ypenburg worden volgens bewoners sinds enkele weken veel zwanen vermist. Zwanen zijn honkvaste dieren, sommige koppels verblijven daar al 15 jaar maar plots zijn acht koppels met hun jongen verdwenen. Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt het stadsbestuur om actie.

Volgens Oudshoorn lijken ook eenden, ganzen en waterhoentjes in grote getale verdwenen. Hij vraagt zich dan ook af waarom het 'zo stil is in de wijk'. Hart voor Den Haag vraagt het college van burgemeester en wethouders om de surveillance in de wijk op te voeren.



In het voorjaar werden vier dode zwanen gevonden in het Haagse Zuiderpark. Vorig jaar juni verdwenen op mysterieuze wijze vier paar zwanen in Den Haag Zuidwest.

