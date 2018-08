'ADO Den Haag pakt tegen Fortuna de eerste drie punten'

Hee Bas, leuk dat je meedoet!

'Ja, zeker! Is het met amateurvoetbal? Dat is wel wat moeilijker. Ik volg het amateurvoetbal niet zo nauw als ADO Den Haag, maar dat mag de pret niet drukken. Door mijn werk als presentator in de ochtend bij Radio West, krijg ik steeds meer informatie over het amateurvoetbal. Al volg ik de Haagse clubs wel met iets meer interesse.'

Laten we beginnen met de eerste wedstrijd: Scheveningen - IJsselmeervogels

'Ik zeg 1-1. IJsselmeervogels is aangeslagen na de midweekse bekernederlaag tegen Noordwijk. Ik denk dat Scheveningen een puntje in huis kan houden. Ik ken Scheveningen-man Ron Kleijn een beetje. Daarnaast zie je vaak veel oud-ADO-spelers daar lopen, dat is wel leuk om te zien.'

ADO Den Haag is hard toe aan de eerste drie punten Bas Muijs

Wat verwacht je van Quick Boys - DVS '33?

'Het thuisvoordeel zal wel een rol spelen, dus een 2-1 overwinning voor Quick Boys. Ik verwacht veel van Bert Steltenpool, de nieuwe spits. Ik vind het leuk dat Raymond Baten weer terug is in de regio. Het zou leuk zijn als we Dirk Kuijt dit seizoen nog zouden zien, maar die kans lijkt mij heel klein.'

We gaan over naar de zondag: Quick - OFC...

'Dat wint Quick. Ik gok met 1-0. Quick ken ik een beetje. Dat is een leuke ploeg. Vorig jaar hebben ze het verrassend goed gedaan als promovendus in de derde divisie zondag. Ik ben benieuwd hoe ze het komend jaar gaan doen.'

Ik kijk uit naar zaterdagavond, dan is de loting voor de KNVB-beker Bas Muijs

Dan Westlandia, dat uit speelt tegen Goes.

'Ik denk een gelijkspel. Goes deed het aardig tegen ADO Den Haag, maar ik verwacht van de ploeg van Edwin Grunholz veel. Ik heb altijd een warm gevoel bij Westlandia. Vroeger speelde ik vaak met GDA tegen Westlandia. Daar speelden grote gasten uit het Westland. Die ploeg volg ik daarom altijd nog.'

En dan jouw cluppie: ADO Den Haag. Gaan ze de eerste overwinning boeken?

'Ja! Daar zijn wij ook hard aan toe. Lex Immers en Nasser El Khayati gaan scoren. Als El Khayati zijn geniale passjes weer aankomen en afgemaakt kunnen worden, dan gaan we weer een mooi seizoen tegemoet. Welke spits ik graag zie komen? Tomas Necid, maar ik weet niet of hij betaalbaar is.'

Wil je verder nog wat kwijt?

'Ik kijk uit naar zaterdagavond. Dan is de loting van het KNVB-bekertoernooi. Ik hoop op mooie affiches, zeker voor de clubs uit onze regio. Laten we hopen dat ADO weer een keer ver komt. Net als wat amateurclubs. Het was toch prachtig een aantal seizoenen geleden. VVSB in de halve finale. Daar teken ik weer voor.'

De toto van Bas Muijs

