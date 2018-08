'Ze doen hun behoefte in de bosjes'; omwonenden zijn overlast daklozen in Haags park zat

DEN HAAG - Omwonenden en bezoekers van het Florence Nightingale Park in Den Haag zijn de overlast van dak- en thuislozen in het park zat. Dak- en thuislozen gebruiken het park als ontmoetings- en slaapplaats.

De overlast duurt al een paar jaar. Volgens de bewoners liggen ze op bankjes bij de kinderboerderij en bij de hekken van het park. 'Als ik er langsloop dan voel ik mij daar niet prettig bij, zeker als ik mijn kleinkinderen bij mij heb', zegt een bezoekster van het park. De wijkagent bevestigt dat er in het park wordt geslapen.

De daklozen doen ook hun behoefte in de bosjes, vertelt een vrouw. 'Dat is natuurlijk smerig. Kinderen komen daar ook wel eens.' Iemand anders vult aan: 'Er liggen ook blikjes. Wij gaan soms zelf hier opruimen, dan zit het in ieder geval in de prullenbak. Maar eigenlijk is het te gek voor worden.'

Zuiderpark

Omwonenden denken dat de daklozen uit het Zuiderpark gekomen zijn omdat het toezicht daar verscherpt is. 'Ze verplaatsen het probleem van de ene wijk naar een andere wijk. Het is geen oplossing', zegt een buurtbewoonster.

De gemeente Den Haag laat aan omroep West weten dat zij op korte termijn gaat kijken wat er gedaan kan worden aan de overlast in het Florence Nightingale Park. 'Het is goed dat de bewoners en de wijkagent aan de bel hebben getrokken bij de gemeente, het onderstreept het belang van het vinden van een oplossing', zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Optreden tegen overlast

Volgens de gemeente slapen er door het mooie weer meer mensen op straat dan gewoonlijk. 'Als dat overlast veroorzaakt, moet daar natuurlijk tegen opgetreden worden. Maar het wegsturen van deze mensen alleen is geen oplossing. Beter is dat de mensen in beeld komen zodat hulp of begeleiding ingezet kan worden.'

Wethouder Bert van Alphen brengt binnenkort een bezoek aan het park om met bezoekers over de problemen te praten. De daklozen die we hebben gesproken wilden niet reageren.

Het artikel is gemaakt na een vraag van Henk via Rake Vragen. Heb jij ook een vraag waar wij mee aan de slag moeten? Stel deze via omroepwest.nl/rakevragen.





