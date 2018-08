Man mishandelt zwangere vriendin: 'Ik heb een kort lontje'

DEN HAAG - Chris is een brede en grote man, zeker twee meter lang. Hij heeft een vriendelijk gezicht en een baard. Chris heeft ook een agressieprobleem. 'Een kort lontje', zoals hij het zelf noemt. Dankzij dat korte lontje zit de Hagenaar vrijdag bij de rechter. Tijdens een ruzie zou hij zijn zes weken zwangere vrouw hebben geslagen en in haar buik geschopt, in het bijzijn van zijn zoontje van drie. Ook zou hij haar bedreigd hebben.

In de vijf jaar dat Chris en zijn vrouw bij elkaar zijn, hebben ze wel vaker ruzie. 'We hadden een knipperlichtrelatie.' Inmiddels zijn ze uit elkaar. In mei krijgen de twee ruzie in de auto. Hun zoontje zit in het kinderzitje terwijl zijn moeder zijn vader vijf keer op zijn hoofd slaat met haar mobiele telefoon. 'Dat deed best wel pijn', vertelt Chris.

Chris haalt uit met zijn elleboog en slaat zijn vrouw tegen het hoofd. Als ze vervolgens uit wil stappen wil Chris dat niet. 'Ze bleef maar schreeuwen en was hysterisch', daarom wil hij haar thuis afzetten. Maar eerst bijt hij haar nog toe: 'Als je zo doorgaat, dan sla ik je kankertanden uit je bek'.



'Dat vind ik niet leuk'

'Vindt u dat gewoon om te zeggen?', vraagt de rechter. De boomlange Chris buigt wat naar voren. 'Nee dat vind ik niet leuk', zegt hij wat vertwijfeld, 'maar ik heb een kort lontje'. Chris is al een keer eerder veroordeeld voor de mishandeling van zijn vrouw. Al op de basischool kreeg hij een training om met zijn woede om te kunnen gaan. 'Maar dat is niet een training...die echt helpt, zeg maar.' 'Dat kunnen we wel constateren', zegt de rechter.

Eenmaal voor de deur van hun huis loopt de ruzie opnieuw uit de hand. 'Ze zei dat ze haar broers zou bellen, toen sloeg er een knopje om.' Chris geeft zijn vrouw twee schoppen, een in haar buik. De zes weken zwangere vrouw valt op de grond en Chris gaat weg. Na de mishandeling besluit Chris dat hij klaar is met zijn korte lontje. Hij appt zijn vrouw dat ze de politie moet bellen en aangifte tegen hem moet doen. 'Ik wil dit opgelost hebben.'



'Goede afloop is niet aan u te danken'

Het ongeboren kind loopt geen schade op door de trap. Desondanks vindt de officier van justitie dat Chris straf verdient. 'De goede afloop is niet aan u te danken.' Hij eist acht weken cel, voorwaardelijk, en een taakstraf van tachtig uur. 'Mijn strafeis is de allerlaatste kans', drukt de officier hem op het hart.

De rechter is in haar uitspraak een stuk milder voor Chris. Zo kan niet bewezen worden dat Chris haar in haar buik schopte. Dat hij haar bedreigd heeft, staat als een paal boven water. Ook telt mee dat Chris zijn hele verhaal heeft verteld aan de politie, zich wil laten behandelen en daar al werk van heeft gemaakt.



'Dat korte lontje, kan echt niet'

De rechter legt hem uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf van twee weken op en een werkstraf van zestig uur. Ook wordt hij naar buiten gestuurd met een waarschuwing dat als hij weer de fout in gaat, de cel wacht. 'Dat korte lontje van u, kan straks echt niet meer met twee kinderen.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

