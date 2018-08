Deel dit artikel:











Drugsafval? Chemische stoffen? Nee, 'gedumpte' vaten blijken schoolproject Brandweer inspecteert vaten | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - De brandweer is vrijdag voor niets uitgerukt naar het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Er was een melding binnengekomen over verdachte vaten die in de nabijheid van de school stonden. Uiteindelijk bleek het te gaan om een project van een leerling.

Het is niet de eerste keer dat er verdachte vaten worden gevonden in onze regio, daarom neemt de brandweer dit soort meldingen serieus. Volgens de brandweer ging het dit keer om een schoolproject. 'De vaten waren bedoeld voor een activiteit voor volgende week. Toen we de vaten openden, troffen we een soort vloeibaar isolatiemiddel aan', vertelt een woordvoerster. Ook het Ashram College bleek van niets te weten. 'De leerling heeft de locatie van de vaten niet overlegd met de school', aldus de brandweer. Of de leerling een straf heeft gekregen is niet bekend, maar volgens de brandweer heeft de politie wel een stevig gesprek met deze persoon gehad. LEES OOK: Ontploffende blikken verf veroorzaken ravage