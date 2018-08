Weer problemen met spitsstroken A12

REGIO - Opnieuw is er een probleem met de spitsstroken op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer. Door een breuk in een glasvezelkabel kunnen niet alle beelden van het hele traject worden bekeken. Voor de zekerheid heeft Rijkswaterstaat daarom sinds woensdag de spitsstroken in beide richtingen volledig permanent geopend. Vorig jaar waren er ook al problemen.

Hoe lang dit duurt, is niet bekend. 'We weten dat er een breuk is, maar weten niet waar deze precies zit. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Voor de veiligheid hebben we de spitsstroken opengesteld en geldt er een snelheidsbeperking', legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit.

Dit houdt in dat het verkeer tussen Gouda en Zoetermeer maximaal 100 kilometer per uur op dat stuk mag rijden. Normaal is dit tussen 06.00 en 19.00 uur 120 kilometer per uur. 's Avonds en 's nachts mogen weggebruikers daar normaal gesproken zelfs 130 kilometer per uur rijden.



Eerder al grote problemen op A12

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat er grote problemen zijn op dat weggedeelte. Door een storing in het systeem konden eind vorig jaar de bekende groene pijlen en rode kruisen boven de weg niet goed aangepast worden. De spitsstroken konden wel goed gesloten worden (met het rode kruis), maar daarna mogelijk niet meer geopend (met de groene pijl).

Uit voorzorg werden de spitsstroken daarom toen ook voor enkele maanden permanent geopend. Het duurde toen maanden voordat dit probleem opgelost was.