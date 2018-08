Lerarentekort in Den Haag bij start nieuw schooljaar: 'We zoeken nog 30 leraren'

DEN HAAG - De zomervakantie is bijna voorbij en maandag beginnen de scholen weer. Maar onderwijsorganisatie PO-Raad vreest grote problemen, vanwege een dreigend lerarentekort. Ook in onze regio is dit een probleem, zoals bij basissschool 't Palet in Den Haag.

'We komen op dit moment twee leraren tekort die kunnen helpen bij extra activiteiten. We hebben voor de rest gewoon bevoegde docenten voor de klas. Maar doordat onze school in een achterstandsgebied staat, bieden we ook extra onderwijs aan. Hierbij moet je denken aan taalonderwijs of de opvang van leerlingen die uit het buitenland komen', vertelt directeur Oscar Demesmaeker van 't Palet.

Voorheen bleven volgens Demesmaeker veel pabo-stagiaires hangen na hun stage en werden ze docent. 'We zien dat er op de opleidingen minder studenten zijn gekomen, dus het aantal stagiaires dat bij ons blijft hangen neemt daardoor ook af.' De school doet nu een beroep op zij-instromers en onderwijsassistentes.



'We zoeken nog dertig leraren'

Lucas Onderwijs, de overkoepelende organisatie voor een groot deel van de scholen in Den Haag, heeft 54 basisscholen en dertig vacatures. 'We zoeken nog steeds dertig leraren', vertelt bestuursvoorzitter Ewald van Vliet. Hij verzekert dat elke leerling maandag iemand voor de klas heeft staan, alleen is het nog niet altijd een vaste leerkracht voor dat jaar.

De oorzaak van het lerarentekort in Den Haag heeft volgens Van Vliet een aantal redenen. 'In de afgelopen jaren heeft de pabo-opleiding veel minder studenten gekregen. En dankzij de aantrekkende economie zijn mensen iets anders gaan doen.' Ook de hoogte van het salaris zorgt volgens Van Vliet ervoor dat jongeren sneller voor een andere baan kiezen.



Geen tekort in Westland

In tegenstelling tot de regio Den Haag, hebben ze in het Westland geen problemen met het vinden van leraren. 'Wij hebben alle vacatures kunnen invullen. Dan hebben we het over de basisvacatures. Wij hebben zelfs een vervangingspool. Dat betekent dat we wat reserves hebben', vertelt Jan van den Broek, bestuursvoorzitter van Stichting Openbaar Onderwijs Westland.

Van den Broek vertelt dat zijn stichting de vactures voornamelijk online en op social media heeft geplaatst. 'We hebben niet meer in de krant geadverteerd. Wel via Facebook en LinkedIn. Het is betrekkelijk eenvoudig gelukt.'

