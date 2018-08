Tramlijn 1 rijdt maandag niet meer naar Scheveningen

DEN HAAG - Tramlijn 1 rijdt met ingang van maandag voorlopig niet meer naar Scheveningen. Maandag wordt begonnen met werkzaamheden aan de rails op de Scheveningseweg. Volgens de HTM is het niet langer verantwoord om op dit traject te rijden omdat de rails te slecht is.

Lijn 1 rijdt vanaf maandag tussen Delft Tanthof en halte Centrum Den Haag. De tram gaat vervolgens linksaf naar de halte Gravenstraat. Dat wordt het tijdelijke begin- en eindpunt. Tussen halte Kneuterdijk en eindpunt Scheveningen Noorderstrand worden bussen ingezet. Hoelang dit gaat duren is niet bekend.

Tot vrijdag was het onduidelijk of de werkzaamheden maandag konden beginnen. De Haagse Bomenstichting had een kort geding aanspannen om de sloop van de tramrails te voorkomen. De rechter bepaalde vrijdag echter dat de werkzaamheden gewoon kunnen beginnen.





