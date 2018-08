Onweer, hagel en windstoten op komst

REGIO - Pak je regenjas maar uit de kast, het gaat flink plenzen vrijdagavond. 'In de loop van de avond krijgen we heel wat regen- en onweersbuien, met mogelijk hagel en windstoten en plaatselijk veel neerslag', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het westen van het land. Dat betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. 'Je moet alert zijn', legt Mizee uit.

Er valt de hele dag al her en der een bui, maar de hevige regenbuien vallen in de loop van de avond pas. Gelijktijdig met de buien koelt het ook flink af. Het wordt vrijdagavond- en nacht een graad of 15.



Zaterdag ook buien

Ook zaterdag is er nog kans op flinke buien met hagel- en windstoten. 'Pas later op de dag en in de avond wordt het minder.' Het wordt zo'n 17 graden.



Het gras knapt er erg van op Huub Mizee

Zondag beter

De regen die nu valt, is goed voor de natuur, zegt Mizee. 'Het gras knapt er erg van op.' Tegelijkertijd betekent het niet dat er nu een einde komt aan de droogte . 'Er is een tekort van 200-300 millimeter. Om dat op te lossen moet er eigenlijk een paar weken lang een paar millimeter valler. Bij zo'n grote hoeveelheid water in één keer, spoelt het zo weg.'

Het wordt overigens niet het hele weekend slecht weer. 'Zondag wordt een heel aardige dag. Het wordt zo'n 20 graden en de zon schijnt af en toe.' En ook volgende week schijnt de zon nog volop, zegt Mizee.

