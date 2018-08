ADO-aanvaller Zhang keert na uitschakeling China onder 23 terug naar Den Haag

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk kan na dit weekend weer beschikken over Yuning Zhang. De Chinese aanvaller is met zijn land uitgeschakeld op de Asian Games. China onder de 23 verloor van Saoedi-Arabië.

Door de uitschakeling keert Zhang dit weekend al terug naar Den Haag en is hij in de uitwedstrijd tegen Excelsior, volgende week zaterdag, weer beschikbaar. Zhang was voor het beloftenelftal van China een aantal keer trefzeker tijdens de Asian Games.