DEN HAAG - De KNVB gaat met spoed ervaren grensrechters opleiden tot assistent-VAR (video assistant referee). Dat melden bronnen aan Omroep West Sport. De voetbalbond wil meer ervaren arbiters in het zogeheten KNVB Replay Center waar wekelijks alle eredivisiewedstrijden worden beoordeeld.

De KNVB heeft dat besloten op een bijeenkomst met de arbiters uit betaalde voetbal, afgelopen dinsdag. Voormalig topscheidsrechter Pieter Vink vindt het een verstandige keuze, zegt hij vrijdag in TV West Sport.

'In het verleden fungeerden de grensrechters als assistent-scheidsrechters. Maar dat kan gewoon niet. Het is echt een vak apart. Goed dat ze dat nu inzien en als die opleiding meer ervaren VAR's oplevert dan is dat toe te juichen', aldus Vink. 'Of ik zelf VAR zou willen zijn? Zou dat natuurlijk leuk vinden. Maar het gaat niet om personen, het gaat om kwaliteit en dat moet je in mijn ogen niet verloren laten gaan'



Overtreding Tom Beugelsdijk

Een ander punt van discussie tijdens de scheidsrechterbijeenkomst was de penalty die vorig weekend in de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Heracles werd gegeven na een overtreding van Tom Beugelsdijk.

De jongere arbiters vonden het over het algemeen een penalty, de 'senior' scheidsrechters beoordeelden het niet als een strafschop. ‘Dan kun je elk weekend twintig penalty’s geven in de eredivisie’, is hun oordeel.



Te gast

Pieter Vink is vrijdag te gast in TV West Sport. Daarin komt onder andere de VAR veel ter sprake. Ook een vooruitblik op het nieuwe amateurvoetbalseizoen en de wedstrijd van ADO Den Haag en Fortuna Sittard.

LEES OOK: LIVEBLOG: Boekt ADO tegen Fortuna de eerste overwinning van het seizoen?