Vrouw stept 240 kilometer voor vader met Alzheimer: 'Hij was zichtbaar trots'

PIJNACKER - De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat geldt ook voor Mandy Kreuger–Zwartjens uit Pijnacker. Ze heeft de afgelopen drie dagen ruim 240 kilometer gestept om geld op te halen voor de Alzheimer-stichting. Haar vader heeft deze ziekte. Vrijdagmiddag kwam zij net na 17.00 uur thuis. En daar werd ze warm onthaald.

'Er was een finishlijn opgesteld in de straat', vertelt een vermoeide Mandy. 'Daar stonden familie, vrienden en buren me op te wachten. Heel bijzonder was dat.'

Het avontuur begon twee dagen eerder, op woensdagochtend in Vaals. 'Het vertrek was erg lastig. Er ging van alles door me heen: mijn vader, maar ook de verhalen van andere mensen die met alzheimer te maken hebben.'



Pittige momenten

Vanaf dat moment was Mandy volledig op zichzelf aangewezen. 'Toen mijn man me had uitgezwaaid en weer de auto instapte, had ik het wel even zwaar. En zo zijn er tussendoor meer pittige momenten geweest, maar ik heb doorgezet', aldus Mandy.

Het oorspronkelijke plan was om begin van de avond aan te komen in het Belgische Ham. Door pech ('er waren een hoop omleidingen') kwam Mandy pas 's avonds om 20.00 uur aan in haar Bed & Breakfast, ruim tachtig kilometer van haar beginpunt.



Veel steun

De dag erna zette ze haar tocht voort: 'Tijdens mijn tocht merkte ik hoeveel mensen met me meeleefden. Ook mensen die ik niet ken. Daardoor drong het pas echt tot met door hoeveel mensen met alzheimer te maken hebben.'

Na weer tachtig kilometer kwam ze aan bij haar tweede tussenstop, het Noord-Brabantse Oudenbosch. Daar bleef ze slapen bij een vriendin van haar.



Met pa de finish over

Vrijdagochtend begon Mandy aan het laatste gedeelte van haar reis, mét haar vader. 'Hij fietste mee, samen met mijn zus. Die laatste kilometers waren dan ook het mooist. Mijn vader was zichtbaar trots. Dat was heel mooi om te merken.'

Met haar actie heeft Mandy meer dan 3300 euro opgehaald.