Opstelling ADO Den Haag: Lorenzen in de spits, Goossens vervangt Bakker

DEN HAAG - ADO Den Haag start met Melvyn Lorenzen in de spits tegen Fortuna Sittard. Vorige week speelde de Duits-Oegandese voetballer ook al in de punt van de aanval tegen Heracles Almelo. Erik Falkenburg zit op de bank met een gebroken neus. Als hij invalt, speelt hij met een masker op.

Op het middenveld heeft John Goossens voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De middenvelder speelt omdat Danny Bakker een lichte blessure heeft. Dion Malone speelt weer als rechtsback.

Debuut Rieder in de wedstrijdselectie

Voor Lex Immers is het zijn 250ste wedstrijd in de eredivisie en 150ste eredivisiewedstrijd in het shirt van ADO Den Haag. Ook Fons Groenendijk mag een jubileum vieren. De oefenmeester begint aan zijn vijftigste wedstrijd als coach van ADO Den Haag.

Opvallende naam in de selectie van ADO is Maarten Rieder. De achttienjarige aanvallende middenvelder is op dreef bij de beloften en scoorde vorige week namens Jong ADO drie keer tegen het tweede van Vitesse. Het is zijn debuut in de wedstrijdselectie van Fons Groenendijk.

