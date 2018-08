Deel dit artikel:











File en vertraging op A20 door ongeluk File op de A20. | Archieffoto: ANP

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Door een ongeluk op de A20 richting Gouda is vrijdagmiddag een flinke file ontstaan. De weg was ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij, meldt de ANWB.

Reizigers moeten wel nog rekening houden met ruim een uur vertraging. Op het hoogtepunt was de vertraging ruim anderhalf uur. Verkeer werd toen omgeleid via de vluchtstrook en Den Haag (A20, A13, A4, A12). Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond 15.15 uur ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel. Daardoor was de weg ruim een uur afgesloten tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.





Bij het ongeluk waren vier auto's en een vrachtwagen betrokken. Niemand raakte gewond, wel had één persoon last van zijn of haar nek. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.