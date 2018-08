Dinsdag 28 augustus in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 28 augustus ziet u de volgende zaken:

- In Leiden, Noordwijkerhout en Sassenheim zijn drie Volkswagens met buitenlandse kentekens gestolen. De politie denkt dat er een verband is tussen de diefstallen. Van de diefstal in Leiden zijn bewakingsbeelden.

- Een agent spreekt in zijn vrije tijd een man aan omdat die op de weg loopt. De man gelooft niet dat hij met een echte agent te maken heeft en wordt agressief. Hij maakt een steekbeweging en dreigt de agent te vermoorden. Van de man is een compositietekening gemaakt.

- De recherche is op zoek naar getuigen van de moord op Karel Pronk aan het Kalverbos in Delft.

- De man die het Kruidvat in Rijswijk overviel, heeft ruim 20 minuten in de winkel gelopen voor hij tot actie overging. Op de beelden is ook te zien dat hij erg warm is gekleed voor het zomerse weer van die dag.

- In Delft is een hardloper flink geslagen door twee wielrenners, nadat één van hen tegen het slachtoffer aan was gebotst. Er zijn duidelijke signalementen van de verdachten.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.