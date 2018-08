Seksdate eindigt bewusteloos in portiek; 15 maanden cel geëist

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een 39-jarige Hagenaar. Hij zou een andere man tijdens een seksdate in Den Haag hebben gedrogeerd en bestolen.

In september vorig jaar hadden de verdachte en een oudere man via een homosite een afspraak gemaakt. In de flatwoning van de verdachte aan de Beresteinlaan in Den Haag werd het slachtoffer ontvangen in een verduisterde kamer, waar alleen een matras in lag.

Bij aankomst bood de verdachte het slachtoffer een pilletje aan. Volgens het slachtoffer smaakte dat al niet lekker. Daarna kreeg hij een glas whisky en een glas water, waar 'iets mee was'.



Bewusteloos in de portiek

Tot seks kwam het verder niet. 'Het eerstvolgende moment dat ik me herinner', vertelt het slachtoffer vrijdagmiddag bij de rechter, 'is dat ik in de flatportiek lag en gereanimeerd moest worden door ambulancepersoneel'.

De man zou er enkele uren bewusteloos gelegen hebben en moest in het ziekenhuis opgelapt worden. De verdachte had hem in het portiek neergelegd en zijn sleutelbos gestolen. Daarmee is hij vervolgens het huis van het slachtoffer binnengegaan.



Seksspeeltjes en ondergoed gestolen

De 39-jarige Hagenaar ontkent de man te hebben gedrogeerd en beweert dat hij niet doorhad dat hij er slecht aan toe was. 'Hij was een beetje warm, maar niet onwel. Ik wist niet dat het zo erg was.'

Volgens de verdachte is hij op verzoek van het slachtoffer naar het huis van de man gegaan. Daar nam hij seksspeeltjes, ondergoed en de mobiele telefoon van de man mee. 'De gelegenheid maakt dief', aldus de advocaat van de verdachte.



'Bewusteloos door zwakke gezondheid'

Volgens de advocaat staat niet vast dat het slachtoffer gedrogeerd was. De man had een zwakke gezondheid en slikte medicijnen. Daardoor raakte hij waarschijnlijk bewusteloos tijdens de seksdate, aldus de raadsman.

Het slachtoffer ontkent dat hij een zwakke gezondheid heeft. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.