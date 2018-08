Deel dit artikel:











Delfts maanwagentje naar de maan: ‘Dit is te vergelijken met kinderen krijgen’ Het Leids/Delftse team met de maanwagen | Foto: Omroep West / Robbert van Cleef

DELFT - Het lijkt een scène uit een science-fictionfilm: kleine robotjes die in groepjes over de maan rondscharrelen. Toch is het bijna realiteit, want de TU Delft gaat er samen met het Leidse bedrijf Stellar Space Industries voor zorgen dat er korte termijn een zogenoemde 'Rover' op de maan zal lopen. Of de robotjes daar klaar voor zijn, werd vrijdag getest in de gangen van de TU Delft.

Als kleine huisdiertjes bewegen de zespotige wagentjes zich voort. Nu nog in de gangen van de TU Delft, maar binnenkort wellicht wel op de maan. 'In eerste instantie denk je dat het onmogelijk is’, vertelt Chris Verhoeven van de TU Delft. ‘En dan staat er opeens een prototype op tafel die naar de maan kan.’ De robot bestaat al langer, maar een expeditie naar de maan is nieuw. 'Een beetje zoals met luchtvaartpioniers de gebroeders Wright. Vliegen kon niet, maar ineens vlogen zij toch', aldus een trotse Verhoeven.

Leven op de maan Verhoeven is een van de studenten ruimtevaarttechniek aan de TU Delft die de robot ontwikkelde in samenwerking met het Leidse Bio Science Park. 'Leiden is wel een beetje het hart van de ruimtevaart met Airbus en ESA-ESTEC', zegt Jerre Sweers van Bio Science Park. 'En Delft heeft de ingenieurs, dus dat is een mooie samenwerking.' De mannen hopen de eerste maanwagen binnen een jaar op de maan te hebben. Als die missie slaagt, kunnen er meer wagentjes naar de maan voor onderzoek. 'Je kan dan denken aan het verkennen van grotten', licht Verhoeven toe. 'Misschien kunnen er in die grotte wel mensen wonen als we een maanbasis daar zouden willen hebben.'

'Net zoals kinderen krijgen' Het moment dat hun maanwagen daadwerkelijk over de rotsen van de maan loopt zal voor de mannen onvergetelijk zijn. 'Dat is eigenlijk niet te beschrijven', zegt Verhoeven. 'Dat is toch te vergelijken met kinderen krijgen ofzo. Voor dit soort dingen ben je ingenieur geworden.' LEES OOK: Unicum voor Delftse raceauto op TT Circuit Assen