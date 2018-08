Deel dit artikel:











Te Werve als laatste regioclub naar hoofdtoernooi KNVB-beker KNVB-beker (foto: Soccrates Images)

RIJSWIJK - Te Werve is als laatste club in onze regio toegetreden tot het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De tweedeklasser uit Rijswijk won met 3-1 na verlenging van tweedeklasser Marvilde uit het Brabantse Veldhoven. In de volgende ronde van de KNVB-beker stromen ook de profclubs in.

Voor rust viel er weinig te beleven op sportpark Vredenburch. Daar bracht Geraldo Reijntjes meteen na rust verandering in door de 1-0 voor de thuisploeg binnen te tikken. Marvilde maakte dat doelpunt halverwege de tweede helft onschadelijk. Met 1-1 gingen beide ploegen de verlenging in. In die verlenging scoorde Delano Vogel vijf minuten voor het eindsignaal de bevrijdende 2-1. De 3-1 die daarna viel was puur voor de statistieken. Door de winst is Te Werve de enige tweedeklasser die de eerste twee bekerrondes heeft overleefd. Vanavond om 23.00 uur de loting





Eerder deze week speelden de overige regioclubs om een plaats in het hoofdtoernooi. In totaal gaan er negen clubs uit onze regio vanavond om 23.00 mee in het balletje bij de loting. Deze word live uitgezonden op FOX Sports. De regioteams die nog over zijn: ADO Den Haag, Katwijk, Rijnsburgse Boys, VVSB, Scheveningen, Noordwijk, FC Lisse, Westlandia en Te Werve Alle ploegen die geplaatst zijn voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker





Eredivisie (18 clubs): waaronder ADO Den Haag.

Eerste divisie (16)

Tweede divisie (9): Katwijk, Kozakken Boys, AFC, Rijnsburgse Boys, Spakenburg, Koninklijke HFC, Excelsior Maassluis, VVSB

Derde divisie zaterdag (9): DOVO, VV Noordwijk, Harkemase Boys, ASWH, DVS Ermelo, ONS Sneek, FC Lisse, ODIN, Eemdijk

Derde divisie zondag (4): TEC, OJC Rosmalen, OFC, Westlandia

Hoofdklasse(6): MVV Alcides, DFS, Urk, Gemert, Groene Ster, Staphorst

Eerste klasse(1): RKAV Volendam,

