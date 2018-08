Fris en fruitig ADO Den Haag pakt eerste overwinning van het seizoen

DEN HAAG - Een gretig ADO Den Haag heeft door een 3-1 overwinning op Fortuna Sittard de eerste punten van het seizoen gepakt. Aan de hand van uitblinker Elson Hooi werden er vele kansen gecreëerd en voetbalde ADO de slechte seizoensstart van zich af. De doelpunten van de residentieclub werden gemaakt door Melvyn Lorenzen en Nasser El Khayati (2x).

De eerste helft was ADO beter dan de tegenstander uit Limburg. Na twintig minuten kwam ADO voor het eerst dit seizoen op voorsprong. Het was Melvyn Lorenzen die prima afwerkte na een pass van Tom Beugelsdijk. Hierna was er lange tijd niets te beleven in het Cars Jeans Stadion.

Het stadion werd na veertig minuten weer wakkergeschud. Hooi liep het penaltygebied binnen en ging onderuit. De penalty die hier uit voortkwam werd benut door El Khayati. De middenvelder zette hier ook de ruststand mee op het scorebord: 2-0.

Na rust deelde Fortuna Sittard wat speldenprikjes uit, maar ADO kwam niet echt in gevaar. Het was vervolgens de prima spelende El Khayati die alle Limburgse hoop op een positief resultaat wegnam. Na een goede Haagse aanval, schoot hij zijn tweede van de avond binnen.

El Khayati had zelfs een hattrick kunnen maken. Hij miste echter na zeventig minuten spelen een penalty. Die penalty werd gegeven toen Hooi de verdediging van Fortuna doldraaide en een overtreding de enige manier was om de kleine buitenspeler van de bal te krijgen. Fortuna scoorde daarna nog wel, maar dat doelpunt was puur voor de statistieken.

Scoreverloop ADO Den Haag - Fortuna Sittard 0-0 (2-0): 1-0 Lorenzen (21'), 2-0 El Khayati (41'), 3-0 El Khayati (55'), 3-1 Semedo (84')

ADO Den Haag: Groothuizen, Malone, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Immers, El Khayati (Gorter 85'), Goossens (Goppel 74'), Becker, Lorenzen (Falkenburg 83'), Hooi

Fortuna Sittard: Koselev, Essers, Dammers, Heerings, Pinto, Messaoudi (stokkers 85') Diemers, Smeets, Semedo, Novakovich, Vidigal (Vlijter 64') .

Gele kaarten: Meijers, Beugelsdijk, Becker, Lorenzen, Goppel (ADO Den Haag), Dammers (Fortuna Sittard)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Higler

Toeschouwers: 11.600 (Cars Jeans Stadion)