Deel dit artikel:











IN BEELD: Swingen bij Jazz in de Gracht

DEN HAAG - Het Haagse festival Jazz in de Gracht is in volle gang. Het festival, dat plaatsvindt van 23 tot en met 25 augustus, is niet alleen een hoogtepunt voor jazzliefhebbers, want het muziekaanbod is gevarieerder dan ooit. De vele lokale bandjes spelen voornamelijk jazz, soul, blues en pop.

Wat ooit begon als een buurtfeestje met een paar bootjes, groeide afgelopen jaren uit tot een begrip in de Hofstad en daarbuiten. Fotograaf Richard Mulder was vrijdagavond bij het festival aanwezig en schoot een paar mooie plaatjes.

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder

Foto: Richard Mulder