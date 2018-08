Deel dit artikel:











Brand in portiekflat Den Haag; bewoner springt uit raam Foto: Regio15

DEN HAAG - In een portiekflat aan de Erasmusweg in Den Haag is vrijdagavond brand uitgebroken. Zeven woningen zijn ontruimd. Volgens een woordvoerder is een van de bewoners uit het raam gesprongen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust.

De brandweer heeft de acht bewoners die thuis waren kunnen redden. Een aantal van hen heeft rook ingeademd en is vervoerd naar het ziekenhuis. Hoeveel mensen er naar het ziekenhuis zijn gebracht, kan de brandweer niet zeggen. De brand brak vrijdagavond rond 22.30 uur uit in een portiekflat met vier verdiepingen. In de flat zitten acht huizen, waarvan er zeven zijn ontruimd. In één huis was niemand thuis. De brand is vermoedelijk in de kelder ontstaan. De exacte oorzaak is nog onbekend.