ADO-uitblinker Hooi: 'Wist dat ik mijn tegenstander ging pakken' ADO-aanvaller Elson Hooi (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Elson Hooi werd bij ADO Den Haag uitgeroepen tot 'Man of the Match' na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij kreeg daarvoor een behoorlijke grote fles wijn voor. ‘Hij is bijna groter dan ikzelf ben', lachtte hij na afloop.

Hooi had zijn tegenstander Clint Essers in zijn broekzak zitten. Daar zag het naar eigen zeggen voor de rappe aanvaller in eerste instantie niet naar uit. 'Het eerste kwartier was ik zoekende', zegt hij eerlijk. 'Ik kende die jongen helemaal niet. Toen ik hem opzocht, merkte ik dat hij telkens achteruitliep. Toen dacht ik, deze tegenstander ga ik pakken.' LEES OOK: Fris en fruitig ADO Den Haag pakt eerste overwinning van het seizoen