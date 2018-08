Deel dit artikel:











Blikseminslag veroorzaakt uitslaande brand in huis in Waddinxveen Foto: AS Media

WADDINXVEEN - Aan de Graanakker in Waddinxveen is vrijdagavond de bliksem ingeslagen in een rijtjeshuis, waarna brand uitbrak. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand uitgeslagen naar het huis rechts ervan. Uit voorzorg worden er maatregelen getroffen om te voorkomen dat de brand verder uitslaat.

De brand ontstond vrijdagavond rond 23.30 uur. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. 'Die zijn uiteraard ontzettend geschrokken, maar verder gaat het goed met ze', aldus een woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft het vuur onder controle en is bezig met voorkomen dat de brand uitslaat.