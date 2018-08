VAR weer in opspraak bij duel ADO Den Haag

DEN HAAG - Toen scheidsrechter Dennis Hilger om 20.00 floot voor het begin van ADO Den Haag – Fortuna Sittard had hij geen contact met het VAR-centrum in Zeist. Dat contact kwam er uiteindelijk wel gedurende de eerste helft. Dit was niet het enige manco met het electronische systeem tijdens de wedstrijd.

Vijf minuten voor rust floot Higler voor een penalty na een overtreding op Elson Hooi. De VAR wilde het moment nog een keer bekijken. De videoarbiter gaf geen resoluut antwoord en de scheisrechter liet El Khayati de toegekende penalty nemen. Uit beelden die de NOS uitzond, bleek dat de discussie over wel of geen penalty tijdens de rust doorging. Terwijl beide ploegen in het Cars Jeans Stadion allang aan de thee zaten, werden de beelden van een vallende Hooi in Zeist meerdere keren teruggehaald.

Oud-topscheidsrechter Pieter Vink zat bij Omroep West Sport in de studio en besprak daar de VAR. De Noordwijker had het onder meer over ervaren scheidrechters als videoarbiter en over verschillende momenten dat de VAR in actie kwam in het nadeel van ADO Den Haag.



