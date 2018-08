ADO-trainer Groenendijk: 'Castaignos en Van Rhijn worden het niet'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk was resoluut na de 3-1 overwinning op Fortuna Sittard. Luc Castaignos en Ricardo van Rhijn worden niet aan de selectie toegevoegd. 'Absoluut niet', sprak hij de geruchten die er rondgingen tegen.

Nadat de eerste drie punten werden gepakt, keek de trainer terug op de stroeve seizoensstart van de Hagenezen. Met tegenstanders als FC Emmen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard en Excelsior werd er over een makkelijke seizoensstart gesproken.

Groenendijk is het daarmee oneens. 'Het is niet zo dat wij dit soort ploegen ondersteboven spelen. Daar zijn wij nog helemaal niet klaar voor. Wat mij betreft hadden we eerst de sterkere clubs gehad en daarna pas de mindere goden. Maar ja, ik maak het competitieschema niet.'



