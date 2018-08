Deel dit artikel:











Arantxa Rus voor het eerst sinds 2012 weer op US Open Arantxa Rus. (Foto: Orange Pictures)

MONSTER - Arantxa Rus is in de eerste ronde van de US Open gekoppeld aan de Slowaakse tennisster Dominika Cibulkova. De 27-jarige tennisster uit Monster bereikte via de kwalificaties het hoofdschema van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Voor het eerst sinds 2012 doet Rus weer mee aan de US Open.

Met Cibulkova, winnares van acht WTA-titels, treft ze de nummer 29 van de wereld én van de plaatsingslijst in de eerste ronde. De Slowaakse komt voor het eerst sinds Wimbledon weer in actie. Net als Kiki Bertens, die het in de eerste ronde opneemt tegen Kristyna Pliskova uit Tsjechië, zit Rus in de onderste helft van het schema. Dat betekent dat de twee Nederlandse tennissters dinsdag in actie komen. Dat geldt bij de mannen voor Robin Haase. LEES OOK:

