In een nacht een kwart maand aan regen in onze regio

REGIO - Na weken van droogte trokken in de nacht van vrijdag op zaterdag de eerste serieuze regen- en onweersbuien over de regio. Dat leverde een hoeveelheid regen op die normaal gesproken in een kwart maand tijd valt.

In Hoek van Holland werd de meeste regen gemeten: daar viel 25 millimeter neerslag. In Voorschoten werd 20 millimeter gemeten en richting Rotterdam liep de hoeveelheid op naar zo'n 24 à 25 millimeter. Normaal valt in het westen in heel augustus zo'n 90 millimeter. Naast de regenval waren er ook flinke onweersbuien. Aan de westkust was het stormachtig met zware windstoten.

Volgens Tom van der Spek van weer.nl zijn de regenbuien 'prima voor de natuur'. Door de droge periode die we hebben gehad hebben we te maken met een neerslagtekort, maar de buien van vrijdag op zaterdagnacht zijn nog lang niet genoeg. 'We hebben in de herfst en de winter echt wel veel neerslag nodig om de droogte weer weg te werken', aldus Van der Spek.



Ingestorte kramen

Op het Lange Voorhout in Den Haag is door de hevige regenval een aantal lege kramen ingestort. Dit weekend vinden daar de Haagsche Kunst- en Antiekdagen plaats. De handen werden uit de mouwen gestoken om de kramen zo snel mogelijk weer op te bouwen, zodat de markt gewoon door kon gaan.

Het neerslagtotaal kan zaterdag in het westen flink oplopen. In het hele land komen buien voor, maar in de kustgebieden zijn de buien, dankzij de voeding van het relatief warme zeewater, extra pittig. Er is kans op onweer en windstoten van 60-75 kilometer per uur.