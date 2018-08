Deel dit artikel:











Gasleiding gebroken door boom op omvallen; bewoners hun huis uit Foto: Regio 15

RIJSWIJK - Een boom die op omvallen staat heeft zaterdagmorgen een gasleiding kapot getrokken in de Mr le Poolestraat in Rijswijk. Het gas is de kelders van drie portiekwoningen binnengelopen. Achttien huizen zijn ontruimd.

Stedin heeft het gas afgesloten. De brandweer gaat de kelders ventileren. Daarna kunnen de bewoners weer terug naar huis. De boom was scheef komen te hangen na de droogte van de afgelopen weken en de regen van vrijdagavond. De wortelkluit brak de gasleiding. In de loop van de dag zal bekeken worden wat er met de boom gaat gebeuren.