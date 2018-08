Deel dit artikel:











Bezoekers Zuiderparktheater schuilen op podium voor regen Foto: Twitter @ jacqR

DEN HAAG - Het optreden van het cabaretduo Yentl en de Boer in het Zuiderparktheater in Den Haag werd vrijdagavond verstoord door de regen. De zitplaatsen in het theater zijn niet overdekt, het podium wel. De cabaretiers nodigden daarom het publiek uit om op het podium te komen schuilen voor de regen.

'Vol is vol', riepen de dames nog. Het optreden ging gewoon door. Het was de eerste keer dat Yentl en de Boer in het Zuiderparktheater optraden.



Hun optreden was onderdeel van de Diligentia Summer of Laugh. Op de website had de organisatie nog als opmerking gezet dat het Zuiderparktheater geen garderobe heeft.

