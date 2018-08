Deel dit artikel:











Omroep West Sport trapt af met het nieuwe amateurvoetbalseizoen Omroep West Sport is klaar voor het nieuwe seizoen (foto: Danny van den Bosch)

REGIO - Het nieuwe amateurvoetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Ook dit seizoen volgen we het voetbal in de tweede divisie en derde divisie weer op de voet. Mis niets van het het nieuwe seizoen via radio, televisie, website en onze social media-kanalen. Omroep West Sport, de huiskamer van het amateurvoetbal.

Elke zaterdagmiddag neemt presentator Bart Nolles de luisteraar mee naar de verschillende voetbalvelden in onze regio. Aan de hand van het radiocommentaar van onze verslaggevers praten we u live bij over de tussenstand op de amateurvoetbalvelden.

Omroep West Sport is klaar voor het nieuwe seizoen Op zondagavond om 20.00 uur worden de samenvattingen van de wedstrijden uitgezonden, na Studio Sport. Daarnaast worden alle rangen en standen besproken. Luister hieronder live mee.

Mis niets via onze social media kanalen Naast radio, televisie en de website van Omroep West, zijn we ook via social media te volgen.

Twitter: @OmroepWestSport

Instagram: OmroepWestSport

