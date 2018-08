Deel dit artikel:











'Harde knal bij brand portiekflat Den Haag' Foto: Regio15

DEN HAAG - Bewoners van de portiekflat waar vrijdagavond een persoon zwaargewond is geraakt bij een brand, hoorden een harde knal. Een bewoner zegt dat de brand mogelijk veroorzaakt is door een scooter die ontploft is in het portiek.

'Het was echte BOEM! Mijn kleine lag op dat moment te slapen. Toen ik het hoorde heb ik me direct omgekleed en voorbereid voor het geval dat', zegt een bewoner tegen Omroep West. Een andere bewoner zegt dat er een onveilige situatie in de flat is, omdat er geen nooduitgang is. Een bewoner sprong uit het raam en raakte daarbij zwaar gewond. De brandweer heeft elf bewoners uit acht woningen gered met vluchtmaskers en hoogwerkers. Een aantal van hen heeft rook ingeademd en is vervoerd naar het ziekenhuis. Ook zijn er twee katten gered en overgedragen aan de dierenambulance. De bewoners zijn opgevangen bij het politiebureau in de buurt, waar vervangende woonruimte voor hen is gezocht.