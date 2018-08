Gestolen vrachtwagen met elektronica leeggeroofd en in brand gestoken

AARLANDERVEEN - De vrachtwagen die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Aarlanderveen in brand werd gestoken, is vorige week dinsdag gestolen op Schiphol. Dat zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee tegen Omroep West. Van de daders ontbreekt elk spoor. De lading bestond uit vijf miljoen euro aan elektronische apparatuur.

De vrachtwagen is leeg in Aarlanderveen gedumpt en in brand gestoken. De kentekenplaten waren er vanaf gehaald. Vorige week dinsdagmiddag werd een 42-jarige chauffeur beroofd van zijn vrachtwagen. Nadat de man op Schiphol zijn vrachtauto had geladen met de elektronische apparatuur werd hij mishandeld en beroofd.

De chauffeur had net zijn wagen geladen toen een persoon op hem afkwam. Deze beval hem onder bedreiging van een wapen de trekker-opleggercombinatie van het terrein af te rijden de Pelikaanweg op waarna hij moest stoppen. Hier werd hij mishandeld, vastgebonden en in de kofferbak van een auto gestopt en later in de buurt van Schiphol weer vrijgelaten. De man heeft aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee die, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland, onderzoek verricht in deze zaak.