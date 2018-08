Van den Meiracker dwingt Scheveningen met hattrick op de knieën

DEN HAAG - Scheveningen heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 1-3 verloren van IJsselmeervogels. Danny van den Meiracker maakte op sportpark Houtrust zijn naam als goaltjesdief waar door de volledige productie van 'de Vogels' op zich te nemen. Het was voor Scheveningen de eerste wedstrijd ooit in de tweede divisie.

Scheveningen kwam na anderhalve minuut spelen nog wel op voorsprong door een doelpunt van Tim Peters. Daarna was het de beurt aan Van den Meiracker, die twee keer scoorde voor rust en een keer na rust. Hiermee was de zege in de tas en voetbalde IJsselmeervogels de wedstrijd rustig uit.

Scoreverloop: Scheveningen - IJsselmeervogels 1-3 (1-2): 1-0 Peters, 1-1 Van den Meiracker, 1-2 Van den Meiracker, 1-3 Van den Meiracker