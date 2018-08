Noordwijk-aanvoerder Emiel Wendt na monsterzege: 'Het liep vrij vlotjes'

'De goals die we maakten, waren mooi', ging hij in op het vertoonde spel. 'We zitten lekker in ons vel en hebben laten zien dat we fit zijn. We hebben twee keer 120 minuten gespeeld in de beker en hadden zware benen. Maar vandaag stonden we er weer.'

LEES OOK: Quick Boys wint topper, SJC verliest bij derde divisiedebuut