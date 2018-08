Katwijk maatje te groot voor De Treffers; VVSB pakt op het nippertje punt

REGIO - Zonder al teveel moeite heeft Katwijk de eerste drie punten van het nieuwe seizoen gepakt. De regerend kampioen van de tweede divisie was zaterdag met 4-1 een maatje te groot voor De Treffers. VVSB, dat net als Katwijk om 18.00 uur speelde, pakte op het nippertje een punt tegen Jong Vitesse: 2-2.

Katwijk zat bij rust al op rozen. Door goals van Norair Mamedov, Jordy Hilterman en Marciano Mengerink, de topscorer van vorig seizoen, stond het na drie kwartier spelen al 3-0. In de tweede helft maakte Mengerink ook zijn tweede van de avond. De Treffers deed vlak daarna nog iets terug, maar het bracht de spanning in de wedstrijd niet terug.

VVSB kwam op eigen veld na een half uur spelen op voorsprong tegen Jong Vitesse. Mitchell Theuns schoot vanuit een corner in één keer raak. Die voorsprong verdween echter in de tweede helft, toen Jong Vitesse via Jesse Schuurman en Anil Mercan de leiding overnam. VVSB leek met lege handen het veld af te stappen. Maar in de slotfase redde Tomas Arroyo met de hak een punt: 2-2.

