'Als ik het niet goed doe, staat Wesley Goeman er net zo makkelijk weer in'

RIJNSBURG - ‘We zijn niet in de problemen geweest, het was een terechte overwinning’, zegt de zaterdag bij Rijnsburgse Boys debuterende Bram Ros tevreden na de 2-0 overwinning bij Jong Almere City. De middenvelder, deze zomer overgekomen van HBS, stond meteen in de basis. En dat betekende dat Wesley Goeman op de bank moest starten. Nota bene de aanvoerder van vorig seizoen. ‘Ik heb gewoon mijn best gedaan, de trainer heeft voor mij gekozen.’

Dat geeft Ros vertrouwen, al weet ook hij dat verslappen geen optie is. ‘Als ik het niet goed doe, staat Wesley er net zo makkelijk weer in, hij is een hele goede concurrent. Ik moet mijn best blijven doen en dan gaan we zien hoe het loopt. Tot nu toe sta ik er in, daar ben ik blij mee.’

Van de derde divisie naar de tweede divisie. Ros lijkt zich makkelijk aan te passen. Althans, in de eerste wedstrijd van het seizoen. ‘Het is een stapje sneller, vandaag hadden we een iets minder sterke tegenstander. Het was even aanpoten, wennen in de eerste helft, in de tweede helft ging het een stuk beter.’

Volgende week speelt Rijnsburgse Boys de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Excelsior Maassluis is op 1 september de tegenstander.