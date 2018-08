Deel dit artikel:











Menselijke schedel in achtertuin Achter het schuurtje werd de schedel gevonden (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de achtertuin van een huis aan de Toscaninistraat in Den Haag is zaterdag een schedel gevonden. Een man die in de tuin aan het werk was groef de schedel op, en belde de politie.

De recherche en medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doen al de hele dag onderzoek in de achtertuin. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de politie het NFI ingeschakeld om mee te helpen. Er wordt onder meer gekeken of er nog meer menselijke resten liggen. De schedel zal door het NFI worden onderzocht om uit te vinden hoe lang die er al ligt.