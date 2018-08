Deel dit artikel:











ADO loot amateurs van OJC Rosmalen in KNVB-beker; Te Werve tegen Ajax De KNVB-beker in De Kuip (foto: Soccrates Images)

REGIO - In de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi is ADO Den Haag gekoppeld aan de amateurs van OJC Rosmalen. Dat is zaterdagavond laat bekendgemaakt tijdens de loting. Noordwijk, Scheveningen en Rijnsburgse Boys lootten een club uit de Keuken Kampioen Divisie, oftewel de eerste divisie. Tweedeklasser Te Werve krijgt het 'grote' Ajax op bezoek.

Ook Katwijk, Westlandia en VVSB krijgen visitie van een eredivisieclub. Zij spelen tegen respectievelijk Heerenveen, VVV Venlo en De Graafschap. FC Lisse komt ODIN '59 tegen in de eerste ronde, een competitiegenoot van de Lissenaren in de derde divisie zaterdag. ADO Den Haag werd vorig seizoen in de eerste ronde uitgeschakeld door Feyenoord. De Haagse ploeg van Fons Groenendijk verloor toen met 2-0. Nu moet het eind september afreizen naar OJC Rosmalen, een club uit de derde divisie zondag. Bij Rosmalen reageerden ze blij, toen bekend werd dat ADO hun tegenstander is.

Voorrondes Katwijk, Rijnsburgse Boys, VVSB, Scheveningen, Noordwijk, FC Lisse, Westlandia en Te Werve bereikten het hoofdtoernooi van de KNVB-beker door de voorrondes te doorstaan. De amateurclubs die een club uit het betaalde voetbal hebben geloot, spelen thuis. De eerste ronde van het bekertoernooi wordt gespeeld op 25, 26 en 27 september, over een maand. Zo ziet de loting eruit:

OJC Rosmalen - ADO Den Haag

Noordwijk - Sparta Rotterdam

VVSB - De Graafschap

Scheveningen - Cambuur Leeuwarden

Te Werve - Ajax

Katwijk - SC Heerenveen

ODIN '59 - FC Lisse

Westlandia - VVV Venlo

Rijnsburgse Boys - TOP Oss