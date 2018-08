Plastic soup surfer opnieuw op reis, nu op geprinte surfplank

LEIDEN - Merijn Tinga, beter bekend als de plastic soup surfer, gaat opnieuw op een surfplank de zee op om aandacht te vragen voor de plasticvervuiling van de oceanen. De Leidenaar doet dat dit keer op een surfplank die is gemaakt met een 3D-printer. De plank is geprint van gerecycled plastic.

Tinga gaat van de monding van de rivier de Seine in Frankrijk naar Scheveningen surfen, een afstand van 600 kilometer. Hij vertrekt op 8 september en hoopt een week later aan te komen, op Wereld Schoonmaakdag. Op deze dag wordt in 150 landen door duizenden vrijwilligers plastic opgeruimd.

De bedoeling van de actie is dat niet alleen plastic afval wordt verzameld, maar dat via een app ook wordt vastgelegd waar de rommel vandaan komt. De actie wordt ondersteund door onder andere Spa, Coca-Cola, Lipton en Vrumona, allemaal frisdrankfabrikanten die veel plastic flessen verkopen.



Afvalveroorzakers

Dat wordt spannend, denkt Tinga: 'we bundelen de krachten om gegevens te verzamelen, maar we verwachten dat sommige van de deelnemende bedrijven tot de top van de afvalveroorzakers zullen horen. Wat zullen ze dan zeggen?'

De precieze plannen voor de Wereld Schoonmaakdag en de speciaal geprinte surfplank worden donderdag gepresenteerd in Amsterdam.

