'Bijzonder' koude nacht voor maand augustus Zonsopkomst bij Warmond. (Foto: Hans Roest)

VOORSCHOTEN - Het was bibberen in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens Weerplaza was het een bijzonder frisse voor de maand augustus. Zo was de temperatuur in de buurt van Voorschoten 6,2 graden. Dicht bij de grond was het nog kouder: 3,7 graden.

Rond Den Haag was de temperatuur 10,7 graden en bij Zoetermeer 8 graden. De normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is 11 graden. De maandrecords voor augustus liggen tussen de 1,3 graden in Twente en 9 graden in Vlissingen. 'Veel plaatsen kwamen dicht bij een record in de buurt', aldus Weerplaza. Foto: Ab Donker Foto: Ab Donker