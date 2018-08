Deel dit artikel:











Handbalsters Quintus verrassen met winnen Supercup De dames van Quintus hebben de beker in handen (foto: Orange Pictures)

KWINTSHEUL - De handbalsters van HV Quintus hebben de Supercup gewonnen. In The Dome in Houten was de ploeg uit Kwintsheul zaterdag verrassend genoeg regerend landskampioen en NHV-bekerwinnaar OTTO Work Force/VOC de baas: 30-20.

De enige keer dat beide teams elkaar eerder ontmoetten voor de Supercup won VOC nog afgetekend met 27-21. Dat was tien jaar geleden. In 2008 won Quintus met de NHV-beker de laatste nationale prijs. Cynthia Devilee-Grift en Lisa Warmerdam waren bij de winnende ploeg ieder goed voor zes doelpunten. Bij VOC was Lynn Molenaar topscorer met zeven treffers

Feest Het was na 2006 en 2007 de derde keer dat Quintus de Supercup veroverde. Na afloop werd het behalen van de prijs natuurlijk uitbundig gevierd.